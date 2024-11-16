Трамп определился с кандидатурой на должность пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп назначил представителем Белого дома пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт. Об этом написало издание USA Today .

Республиканец отметил ум и выносливость Ливитт. Он заявил, что она «зарекомендовала себя как высокоэффективный связист».

«Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой», — заявил Трамп.

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что при выборе кандидатур Трамп, прежде всего, исходит из принципа личной лояльности. Он связал это с первым сроком Трампа, когда его окружение ставило ему палки в колеса.