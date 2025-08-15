Стал известен состав делегации США на саммите Путина и Трампа

В составе делегации от США на Аляску прибудут Рубио, Бессент, Латник и Рэтклифф

В состав делегации США на саммит в Анкоридже вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, возглавляющий Минторг Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Среди членов американской делегации также будут руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Бо Харрисон, Джеймс Блэр и Дэн Скавино, шеф протокола США Моника Кроули, секретарь Кэролайн Ливитт, директор по коммуникациям Стивен Чун и помощник американского президента Ник Луна.

В Анкоридж приедут ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф и личный спичрайтер Трампа Росс Уортингтон.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп 15 августа лично примет Путина на Аляске с наивысшими почестями.