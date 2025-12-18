Премьеру Словакии перед саммитом ЕС разбили самолет

Прибывший на саммит Евросоюза премьер-министр Словакии Роберт Фицо остался без самолета. В аэропорту Брюсселя в лайнер врезался автомобиль. Политик сообщил об этом в Facebook*.

«Сложный саммит в Брюсселе начался нехорошо. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», — рассказал Фицо.

Премьер также высказался о повестке дня саммита ЕС, который пройдет 18–19 декабря. Он заступился за Сербию, которую, несмотря на соответствие требованиям, не торопятся принять, в отличие от неготовой к членству Украины. Скептически Фицо отнесся к встрече по этому же вопросу со странами Западных Балкан.

Ранее из плана саммита убрали вопрос о конфискации замороженных российских активов. Лидеры Евросоюза не пришли к общему мнению и разделились на два непримиримых лагеря.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.