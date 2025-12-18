Европейские лидеры разругались из-за российских активов

Politico: ЕС разделился на два лагеря из-за споров об изъятии активов России

Лидеры Евросоюза рассорились из-за жестких разногласий по вопросу конфискации замороженных активов России перед саммитом в Брюсселе. Об этом сообщило издание Politico .

«В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев», — говорится в материале.

Ожесточенные разногласия снова возникли между севером и югом по поводу общего долга. Хотя дипломаты работали над компромиссом в течение 11 часов, надеясь сохранить соглашение о финансовой помощи Украине. При этом уже появились первые контуры вероятного пути выхода из сложившегося тупика, но многое предстоит разрешить в ходе многочасовых переговоров на эту тему.

Саммит лидеров ЕС пройдет в Брюсселе 18–19 декабря. Европейцы планируют принять решение о конфискации российских активов в рамках «репарационного кредита», которое бельгийский премьер Барт де Вевер ранее назвал воровством и не исключил подачу обращения в суд.

Ранее в бундестаге парламентарии устроили жаркие дебаты на тему изъятия активов России для помощи Киеву, обвинив канцлера ФРГ Фридриха Мерца в желании незаконно управлять чужими деньгами.