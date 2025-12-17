Еврокомиссия сняла с повестки дня завтрашнего саммита Евросоюза вопрос конфискации российских активов. Об этом заявил в соцсетях премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Мы одержали победу, потому что председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] заявила, что отступила», — добавил он.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Великобритания пытается продавить изъятие активов.

Помимо дальнейшего снабжения Украины, королевство хочет достичь еще одной цели — обманом вывести США из урегулирования конфликта, чтобы продолжить воевать с Россией «до последнего украинца».

Тем временем против изъятия выступают страны Евросоюза одна за другой. К Венгрии и Словакии присоединилась Бельгия, а вслед за ней — Италия, Болгария, Мальта и Чехия.