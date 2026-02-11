Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потерпел неудачу во всем, в том числе в санкциях. Об этом в социальной сети X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Стармер потерпел неудачу во всем, включая санкции. Он должен поступать противоположно тому, что ему говорят инстинкты», — написал Дмитриев.

Британские СМИ сообщали о давлении на Стармера из-за вероятных перестановок в кабинете министров на фоне разногласий в Лейбористской партии. Сам глава правительства подчеркивал намерение администрации сосредоточиться на решении социальных и экономических проблем.

Также Стармер заявлял, что никогда не откажется от поста премьер-министра и планирует бороться за избирателей, которые позволили ему возглавить страну.

Ранее Дмитриев намекал на отставку Стармера из-за скандала по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.