Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев высказал предположение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может скоро объявить об отставке. Это связано с уходом главы аппарата премьера Моргана Максуини из-за его причастности к скандалу вокруг финансиста Джеффри Эпштейна.

«Корабль Стармера быстро пустеет, вскоре туда же последует самый непопулярный премьер-министр Великобритании в истории и поджигатель войны — сам Кир Стармер», — написал Дмитриев в соцсети X.

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку после скандала, вызванного назначением Питера Мандельсона послом в США. Выяснилось, что он дружил с уличенным в педофилии американским финансистом.

В феврале 2025 года Питера Мандельсона назначили послом Великобритании в США. По данным Sky News, Максуини активно поддерживал его кандидатуру.

Ранее Дмитриев предложил проверить польского премьер-министра Дональда Туска и Эпштейна на родство.