Стармер заявил, что никогда не откажется от своего мандата

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг слухи о своей возможной отставке. Об этом он заявил на встрече с избирателями в графстве Хартфордшир.

«Я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю», — сказал политик в эфире телеканала Sky News.

Выступление Стармера прозвучало на фоне сообщений о внутренних разногласиях в Лейбористской партии. Ранее британские СМИ писали о возможных перестановках в кабинете министров и давлении на премьера. Теперь глава правительства подчеркнул, что его администрация сосредоточится на решении экономических и социальных проблем.

Ранее премьер-министр обсуждал свою отставку на фоне скандала с делом Эпштейна.