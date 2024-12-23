Премьер Венгрии сравнил разговоры о мире в Европе с вызовом дьявола

Орбан: полгода назад говорить о мире на Украине было сродни вызову дьявола

Фото: РИА «Новости»

Разговоры о мире в Европе «были все равно что вызов дьявола», ведь еще полгода назад подобные темы были запрещены. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова привел телеканал М1.

«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все о нем говорят», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что в июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя. Но Венгрия приняла на себя риски и добилась того, что «сегодня все говорят о мирных переговорах».

Он выразил надежду на урегулирование украинского конфликта после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. По мнению Орбана, завершение конфликта на Украине находится на «расстоянии вытянутой руки».

Премьер-министр Венгрии неоднократно подвергался оскорблениям со стороны Зеленского, но не поддавался на провокации. Советник бывшего президента Украины Олег Соскин ранее заявил, что Орбан не спустит украинскому лидеру его хамство.

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