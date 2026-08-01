Премьер Таиланда назвал экспатов главными жертвами убийств среди иностранцев

В Таиланде жертвами тяжких преступлений против иностранцев чаще становятся экспаты, а не туристы. Такое объяснение дал журналистам премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун, сообщило Thai PBS News .

В январе в Паттайе убили 30-летнего Михаила Емельянова, после чего преступники расчленили его тело и захоронили у озера. Полиция арестовала по этому делу двух граждан России. В июле в Хуай Яй погибли 17-летний Роман и 22-летняя Диана Назимовы. По подозрению в их убийстве тайские правоохранители задержали двух местных жителей.

«Оба этих преступления вызвали возмущение по всему Таиланду, а убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что власти осознали серьезность ситуации, а следствие и суд должны будут тщательно разобраться в причинах преступлений, чтобы исключить повторение подобных трагедий в будущем.

Чанвиракун связал повышенный риск для экспатов с тем, что они покидали туристические зоны и жили в районах, где дома и поселки находились далеко друг от друга. Ночью дороги там пустуют, а вокруг располагаются поля, леса и водоемы.

«Такие места, к сожалению, очень привлекательны для преступников», — резюмировал премьер.

Ранее он принес свои извинения за гибель брата и сестры из России. Он добавил, что в стране примут все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.