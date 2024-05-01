Премьер Словакии в честь праздника отработал ночную смену на заводе | 360°

Мир 01 мая 2024, 18:21 Премьер Словакии в честь праздника отработал ночную смену на заводе TASR: премьер Словакии Фицо провел ночь на заводе в честь 1 Мая Unsplash

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в знак солидарности с трудящимися отработал ночную смену на производстве. Об этом сообщило агентство TASR.

Глава правительства поработал на заводе ZKW Slovakia, специализирующемся на выпуске комплектующих для автомобилей, систем освещения и электроники. Фицо занимался сборкой продукции, после чего провел пресс-конференцию на предприятии.

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«Снимаю шляпу перед всеми трудящимися», — обратился премьер к работникам завода.

Он отработал на конвейере восьмичасовую смену и после этого отметил, что подобный труд является большой физической нагрузкой для людей. Фицо пообещал, что правительство изучит вопрос повышения минимальной зарплаты в стране, сообщил RT.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая с помощью необычного плаката. На картинке изобразили президента Украины Владимира Зеленского, в которого летят снаряды, выскакивающие из-под молота рабочего.