Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на президентских выборах

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым среди зарубежных политиков поздравил действующего президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Поздравление он написал соцсети Facebook*.

«От всей души поздравляю молдавский народ, а также Майю Санду с огромной победой!» — заявил он.

Политик отметил, что победа Санду во втором туре стала ярким примером воли молдаван, желающих защитить свою демократию и встать на путь присоединения к ЕС.

«Это момент великой гордости и надежды для всех, кто верит в демократические ценности и право каждой нации решать свою собственную судьбу», — написал Чолаку.

По данным ЦИК, после обработки 98,65% голосов, за Санду проголосовали 54,94% избирателей. Ее оппонент, экс-генпрокурор страны, выходец из Гагаузии Александр Стояногло набрал 45,06% голосов.

Санду уже заявила о своей победе в соцсетях. Она поблагодарила всех проголосовавших молдаван.

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