Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует

Никакого «альтернативного плана» урегулирования конфликта на Украине у Евросоюза нет. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Нидерландов Дик Схоф в интервью изданию Algemeen Dagblad .

По его словам, сейчас обсуждается лишь то, как выработать такой вариант соглашения, который оказался бы наиболее выгодным для Украины и стран ЕС. Он также отметил, что встреча представителей Украины и западных партнеров, прошедшая накануне в Женеве, показала: союзники движутся в правильном направлении.

Схоф подчеркнул, что позиции сторон постепенно сближаются. Он заявил, что США, Украина и Евросоюз все больше сходятся, а первоначальный вариант мирного документа, состоявший из 28 пунктов, был существенно переработан.

Ранее стало известно, что на трехсторонней встрече Вашингтон представил свой вариант мирного плана. Европейские государства подготовили собственные предложения: в публикации Reuters и The Telegraph приводились выдержки из европейских проектов (24 пункта), причем один из них — от Британии, Франции и Германии — был фактически адаптацией американского документа.

Планы США и ЕС расходились по ключевым вопросам — статусу территорий, членству Украины в НАТО и судьбе замороженных российских активов. Однако, по данным Financial Times и The Washington Post, после переговоров в Женеве американская сторона сократила свой проект до 19 пунктов.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что американский вариант условий урегулирования выглядит для Москвы более приемлемым, чем европейский. При этом, по его словам, документ еще будет дорабатываться не только Киевом и его союзниками, но и Россией.