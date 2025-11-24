Положения мирного плана ЕС назвали неконструктивными для России

В Кремле знают о существовании мирного плана ЕС по Украине, но его положения неконструктивны. Об этом ТАСС сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит», — заявил он.

Ранее Украина и США провели переговоры по американскому мирному плану, состоящему из 28 пунктов. Государственный секретарь Марко Рубио назвал встречу самой продуктивной за все время конфликта.

По данным СМИ, лидеры ЕС выступили против предложений США. Германия, Франция и Великобритания представили свой проект по украинскому урегулированию.