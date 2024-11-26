«Катастрофа». В Молдавии рассказали, чем обернется прекращение поставок газа из России

Прекращение поставок российского газа в Приднестровье станет катастрофой для всей Молдавии. Такое мнение выразил вице-премьер республики по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1» .

Серебрян отказался считать подобное развитие событий «просто кризисом». Политик пояснил, что речь, по его мнению, будет идти о гораздо более серьезных проблемах. Замглавы правительства подчеркнул, что подобный сценарий способен полностью разрушить экономическую систему доставки энергоресурсов региона.

Вице-премьер считает, что Молдавия должна приложить все усилия, чтобы избежать такого развития событий. Речь идет, добавил он, о сотнях тысяч граждан.

Он добавил, что даже сложные переговоры с российской стороной остаются необходимыми в текущей ситуации.

Переговоры «Газпрома» и Молдавии о продлении поставок газа прошли в октябре 2021 года. Новый договор стороны заключили на пять лет. В «Газпроме» отмечали, что соглашения удалось достичь на взаимовыгодных условиях.