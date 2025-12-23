Премьер-министр ПНЕ Ливии подтвердил гибель начальника генштаба армии страны

Глава ПНЕ Ливии: начальник Генштаба с делегацией погибли в крушении самолета

Глава генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад погиб в момент крушения самолета. Об этом заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба, слова которого привело РИА «Новости» .

«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — отметил Дбейба.

До этого смерть начальника генштаба ливийской армии подтвердил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он уточнил, что самолет Falcon 50 вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10 во вторник, 23 декабря. Борт успел передать сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.

До этого спасатели нашли обломки пропавшего с радаров самолета.