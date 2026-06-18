Премьер-министр Италии закатила глаза после слов Макрона

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на саммите «Большой семерки». Об этом сообщила Daily Mail .

На видео, которое появилось в соцсетях, Мелони наклонилась к французскому лидеру. Макрон прикрыл рот рукой и что-то тихо сказал ей на ухо. После этого глава итальянского правительства повернулась к нему и закатила глаза.

Обозреватели обратили внимание, что политики на международных встречах обычно стараются сохранять невозмутимый вид, однако Мелони не скрыла своих эмоций. Что именно сказал ей Макрон, осталось неизвестным.

Ранее президент Франции и канцлер Германии во время официальной фотосессии перепутали жен. Рядом с президентом Франции оказалась супруга немецкого политика Шарлотта Мерц, а не первая леди Франции Брижит Макрон.