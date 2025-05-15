Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что передаст семьям жертв крушения рейса MH17 Malaysia Airlines слова президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что обсудил с российским лидером решение ИКАО об авиакатастрофе во время встречи в Кремле, сообщило РИА «Новости» .

Президент России выразил соболезнования семьям погибших, сообщил Анвар Ибрагим.

«Путин всегда был последователен в этом», — отметил премьер.

Кроме того, глава государства призвал к тщательному, всестороннему и объективному расследованию. Премьер Малайзии пообещал сообщить семьям жертв о словах российского лидера.

«Я могу подтвердить, что Путин опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым», — пояснил Анвар Ибрагим.

Совет Международной организации гражданской авиации назвал Россию ответственной за крушение лайнера. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это решение совета ИКАО обнародовали специально перед визитом премьер-министра Малайзии, чтобы омрачить встречу. Однако попытка не увенчалась успехом.

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Украина обвинила в катастрофе ополченцев ДНР, но те ответили, что у них не было оружия для поражения самолета на такой высоте.

Украина отказалась предоставить данные своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, на которых, по их словам, зафиксирован момент запуска ракеты.

Никакие доводы российской стороны при расследовании крушения Boeing рейса MH17 не принимались во внимание. МИД отметил, что российская делегация предоставила Совету убедительные доказательства своей непричастности к катастрофе, но эти материалы проигнорировали.