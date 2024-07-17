Доводы России по расследованию крушения MH17 проигнорировали

Песков: доводы России при расследовании крушения MH17 не принимали во внимание

Никакие доводы российской стороны при расследовании крушения «Боинга-777» рейса MH17 не принимались во внимание. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно», — сказал он.

Утром посольство России в Нидерландах уже указало на высокую степень политизации дела. По словам дипломатов, это не позволило провести полномасштабное расследование и выяснить истинные причины трагедии.

В феврале Международный суд ООН оправдал Россию по трем искам, в том числе по делу о крушении рейса MH17.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.