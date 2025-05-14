МИД жестко ответил на обвинения в причастности России к крушению MH17

Российское внешнеполитическое ведомство назвало нелегитимным решение Совета ИКАО о якобы причастности Москвы к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Комментарий опубликовали на официальном сайте МИД России.

В дипведомстве напомнили и о том, что Россия вышла из разбирательства еще в 2024 году. Как пояснили дипломаты, причиной такого решения стали «системные процедурные нарушения» со стороны Совета и Секретариата ИКАО, которые, по мнению Москвы, исключили возможность объективного рассмотрения дела.

МИД указал, что российская делегация представила Совету обширные доказательства своей непричастности к катастрофе, однако эти материалы проигнорировали.

Вместо этого, по словам представителей министерства, ИКАО приняла сторону Австралии и Нидерландов — стран, подавших иск, а также опиралась на выводы Совместной следственной группы, которую в Москве считают политически ангажированной.

Кроме того, добавили в ведомстве, сами выводы расследования Нидерландов строились на показаниях анонимных свидетелей. Прикрепили к ним и сомнительные сведения, переданные украинскими спецслужбами.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили над Донбассом в 2014 году. Погибли 298 человек, катастрофа вошла в десятку крупнейших по количеству жертв в истории авиации.

В 2022 году жалобу на Россию в ИКАО подали Австралия и Нидерланды. В июне 2024 года российская сторона вышла из спора, так как не признала компетенцию ИКАО в этом деле.