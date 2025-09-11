Премьер Катара призвал судить Нетаньяху за атаку на Доху
Премьер Катара Аль Тани заявил, что Нетаньяху угрожает странам региона
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нужно судить на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда. Об этом заявил в интервью CNN премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
«Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», — сказал он.
Премьер отметил, что израильский премьер уже находится в розыске по инициативе Международного уголовного суда.
По его словам, Нетаньяху угрожает не только Катару, но и другим странам региона, в то время как для Израиля угрозы нет.
Аль Тани подчеркнул, что катарские власти уже начали обсуждать с партнерами в регионе ответ на удары ЦАХАЛ по Дохе. Премьер-министр также добавил, что в Катаре создадут команду, которая разработает правовые меры в ответ на израильскую атаку.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что решение об ударе Израиля по Дохе принимал Нетаньяху.