Премьер Катара призвал судить Нетаньяху за атаку на Доху

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нужно судить на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда. Об этом заявил в интервью CNN премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

«Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», — сказал он.

Премьер отметил, что израильский премьер уже находится в розыске по инициативе Международного уголовного суда.

По его словам, Нетаньяху угрожает не только Катару, но и другим странам региона, в то время как для Израиля угрозы нет.

Аль Тани подчеркнул, что катарские власти уже начали обсуждать с партнерами в регионе ответ на удары ЦАХАЛ по Дохе. Премьер-министр также добавил, что в Катаре создадут команду, которая разработает правовые меры в ответ на израильскую атаку.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что решение об ударе Израиля по Дохе принимал Нетаньяху.