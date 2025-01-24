Премьер Японии захотел заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Сигэру Исиба, выступая перед парламентом с программной речью, вновь заявил о желании заключить мирный договор с Россией. Трансляция проходила на сайте Палаты представителей страны.

«Наши отношения с Россией переживают тяжелые времена. Однако мы по-прежнему нацелены на заключение мирного договора», — заявил Исиба.

Условием для этого он назвал решение территориальных разногласий между странами.

В конце ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решением территориальной проблемы Японии международно-правовое оформление существующих границ с Россией.

Ранее генсек правительства Японии Есимаса Хаяси назвал неприемлемым решение России закрыть «Японские центры», принятое 17 января. По его словам, работа центров способствовала взаимопониманию между странами.