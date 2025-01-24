Премьер Японии захотел заключить мирный договор с Россией

Ранее генсек правительства Японии Есимаса Хаяси назвал неприемлемым решение России закрыть «Японские центры», принятое 17 января. По его словам, работа центров способствовала взаимопониманию между странами.
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