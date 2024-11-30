Решение территориальной проблемы Японии заключается в международно-правовом оформлении существующих границ с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров», — добавила дипломат.
По ее словам, с учетом обновленной Конституции России ни о чем другом не может идти речи. Власти не раз указывали на тот факт, что полноценный диалог с Японией невозможен без отказа азиатской страны от враждебного курса.
Япония поддерживает недружественные действия коллективного Запада, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это полностью исключает возможность диалога о мирном договоре.
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