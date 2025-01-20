Япония раскритиковала решение закрыть «Японские центры» в России

Речь идет о некоммерческой организации, которая обучала специалистов, в том числе приглашая их на стажировку в Японию. Головной офис находился в Москве, также у компании были филиалы в регионах. Решение прекратить их работу правительство России приняло 17 января.

Хаяси заявил, что центры «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».

Ранее правительство Японии расширило список антироссийских санкций, добавив туда три банка, 29 юридических и 11 физических лиц. Кроме того, в Россию запретили экспортировать капсаицин и 335 видов товаров, включая детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.