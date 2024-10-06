Израилю предрекли колоссальный урон из-за проблем с «Железным куполом»

Системы противовоздушной обороны Израиля не обладают той надежностью, о которой заявляют власти. При военном противостоянии с Ираном страна столкнется с тяжелыми последствиями ракетных атак, заявил в соцсети X подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

«Если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб», — подчеркнул он.

Израильскому руководству следует урегулировать конфликт с иранской стороной, отметил эксперт. Он добавил, что масштабную войну на Ближнем Востоке необходимо предотвратить до ее начала.

Ранее армия Ирана выпустила по Израилю порядка 180 баллистических ракет. Система ПРО «Железный купол» перехватила большую часть снарядов, но не все — иранские военные поразили четыре военных объекта ЦАХАЛ. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что «Железный купол» не справился с задачей, из-за чего пострадала база «Неватим», где базировались истребители F-35.