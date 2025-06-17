Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече «Большой семерки». Видео с ее реакцией разошлось по соцсетям.

На кадрах видно, как Мелони и Макрон склонились друг к другу. При этом французский лидер шепотом о чем-то говорил премьер-министру Италии, она отодвинулась от него и закатила глаза.

Саммит «Большой семерки» проходит с 16 по 17 июня в канадском Кананаскисе, хотя изначально открытие было запланировано на 15 июня. Всего в мероприятии участвуют семь стран: США, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Германия и Япония, а также приглашенные страны-партнеры и представители Евросоюза.

Американский президент Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно. По его мнению, исключение России из G7 было ошибкой. Глава Белого дома отмечал, что в «Большой семерке» сейчас много говорят о стране, однако ее нет за столом переговоров.