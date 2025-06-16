Трамп назвал ответственных за исключение России из G8

Президент США Дональд Трамп перед саммитом «Большой семерки» в Канаде вновь заявил, что исключение России из объединения было ошибкой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Американский лидер высказался в адрес России на встрече с премьер-министром Канады Майком Карни.

«G7 раньше была G8. Барак Обама и экс-премьер Канады Джастин Трюдо не хотели Россию… Я считаю, что это было очень большой ошибкой», — отметил Трамп

По словам президента США, в G7 сейчас ведут много разговоров о России, но ее сейчас нет за столом переговоров.

После вступления на пост главы Белого дома Трамп неоднократно высказывался в таком духе. Он заявлял, что хотел бы возвращения России в «Большую семерку». Кроме того, по мнению Трампа, восстановление формата G8 отвечает интересам всех участников.