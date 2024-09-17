Премьер Грузии назвал инициатора войны с Южной Осетией

Премьер-министр Грузии и глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента страны Михаила Саакашвили инициатором войны 2008 года в Южной Осетии. Об этом сообщило издание InterPressNews .

«Мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили», — заявил премьер.

Кобахидзе назвал Саакашвили позором страны.

В августе 2008 года вспыхнул вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. Грузинские войска попытались взять под контроль Цхинвал, но встретили сопротивление. Россия направила свои войска для защиты своих граждан и миротворцев в регионе. В результате грузинские войска были вынуждены отступить. Российская сторона признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года.

В Грузии также захотели извиниться перед осетинами за войну 2008 года. С таким заявлением выступил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он выразил надежду, что это противостояние завершится прощением и искренним примирением.

Ранее Кобахидзе предупредил жителей Грузии о подготовке провокаций. По его словам, у радикальной оппозиции нет надежды на победу в выборах, поэтому она хочет устроить волнения.