Премьер Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, не продержавшись на должности и месяца. Об этом сообщила газета Le Figaro .

По ее информации, президент Эммануэль Макрон планирует удовлетворить его просьбу. Лекорню, до этого занимавший пост министра обороны, возглавил правительство только 9 сентября. Это самый короткий срок работы премьер-министра в истории Пятой республики.

Сообщается, что правительство Лекорню так и не нашло общего языка с представителями парламента: его работу критиковали как левые, так и правые партии. Кроме того, во Франции идут массовые протесты.

Британский аналитик Александр Меркурис считает Макрона главной причиной кризиса в республике. Он призвал президента Франции подать в отставку и провести досрочные президентские и парламентские выборы.