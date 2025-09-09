Во Франции назначили нового премьер-министра

Лекорню получил новое назначение после отставки правительства Франсуа Байру. До этого он возглавлял оборонное ведомство республики, начиная с 2022 года.

Издание France Info со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что французский лидер поручил Лекорню «проконсультироваться с политическими силами, представленными в парламенте». Цель — принятие республиканского бюджета и заключение соглашений.

Ранее парламент страны выразил недоверие правительству Байру, чей кабинет находился у власти в течение девяти месяцев. Причиной отставки предыдущего премьер-министра стали споры кабмина с оппозиционными ему партиями о госдолге Франции и социальных расходах казны. Это уже второй правительственный кризис в республике за последний год.