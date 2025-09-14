Президент Франции Эммануэль Макрон является главной причиной кризиса в стране и должен уйти в отставку. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский аналитик и политолог Александр Меркурис.

«Макрон — непосредственная причина дестабилизации внутри Франции. Если республика становится более неуправляемой, если правительство парализовано, если там парализована политика, то это происходит из-за Макрона», — сказал он.

Меркурис предположил, что французский лидер изо всех сил держится за кресло, несмотря на то что становится все более дискредитированным и непопулярным.

«Единственный способ для Франции решить проблемы — уход Макрона, проведение выборов — как президентских, так и парламентских», — добавил аналитик.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал срок президентства Макрона восьмилетним позором.