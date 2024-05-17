Финские таможенники устроили аукцион велосипедов беженцев | 360°

Мир 17 мая 2024, 13:07 Финские таможенники устроили аукцион велосипедов беженцев

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Финские таможенники устроили аукцион, на котором распродали сотню велосипедов беженцев. Все собранные деньги они передали государству, сообщил сайт Yle.

Отмечается, что велосипеды продавались по цене от 70 до 120 евро. Они принадлежали беженцам из Йемена, Сомали и Сирии, которые использовали Россию в качестве транзитной страны, а границу с Финляндией переезжали на велосипедах.

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Как сообщил сайт телеканала «Звезда», подобные аукционы таможенники планирует проводить в течение всего лета.