Премьер Финляндии Орпо заявил, что был бы не против встретиться с Путиным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо был бы не против поговорить с российским президентом Владимиром Путиным сидя за одним столом. Об этом он сказал в беседе с финской газетой Iltalehti .

«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло», — заявили журналисты в материале.

Премьер отметил, что текущее положение не может длиться бесконечно, в будущем странам Европы придется начать диалог с Россией. Именно от Москвы зависит окончание украинского конфликта.

При этом в декабре Орпо призвал европейских лидеров выделить больше денег на оборону границы из-за якобы российской угрозы. Как отметил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, такими заявлениями Орпо пытается отвлечь внимание населения от своих неудач.