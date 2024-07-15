Премьер Эстонии подала в отставку

Премьер Эстонии Каллас и правительство страны подали в отставку

Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство республики подали в отставку. Об этом сообщил интернет-портал телекомпании ERR .

«Каллас направила заявление об отставке на имя президента Алара Кариса. Кабинет министров собрался на внеочередное заседание, на котором все правительство и премьер-министр подали в отставку», — отметили журналисты.

При этом Каллас продолжит исполнять обязанности премьера до вступления в должность нового кабмина.

Авторы материала добавили, что Каллас покидает пост в связи с утверждением ее кандидатуры в должности верховного представителя Евросоюза по безопасности и иностранным делам.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запланировали разместить порядка 600 бункеров в приграничных районах республики в начале следующего года. Чиновник Министерства обороны Эстонии Кади-Кай Колло отмечал, что примерная стоимость линии обороны составляет 60 миллионов евро.