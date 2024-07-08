Эстония разместит около 600 бункеров в приграничных районах

ERR: Эстония в следующем году установит 600 бункеров в приграничных районах

Эстония планирует разместить около 600 бункеров в приграничных районах в начале следующего года. Об этом сообщило государственное агентство ERR .

«Если говорить о частных собственниках, то мы придем к переговорам с владельцами примерно в конце этого года, начале следующего года. Но наше предпочтение состоит в том, чтобы мы могли создать эти опорные точки на государственных землях», — заявил чиновник Министерства обороны Эстонии Кади-Кай Колло.

Как сообщается, к осени страна выберет и испытает три проекта бункеров. Бетонные камеры вроют в землю и накроют земляным куполом. Места их расположения определят до конца года.

Также в оборонительные сооружения войдут противотанковые заграждения, такие как «зубы дракона» и мины, и колючая проволока. Ориентировочная стоимость линии обороны составляет 60 миллионов евро.

Ранее в Совете Федерации назвали проект Евросоюза по сооружению оборонительной линии на границе с Россией «картонным домиком».