Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ на действия России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала НАТО к усилению реакции на действия России, которые, по ее мнению, направлены на разлад в Европе. Об этом сообщило издание Financial Times .

«Мы должны быть предельно откровенны и понимать, что это, вероятно, только начало. Нам нужно, чтобы все европейцы понимали, что поставлено на карту и что происходит. Когда речь идет об использовании беспилотников или кибератаках, цель — нас разделить», — сказала она.

Фредериксен подчеркнула важность более детального обсуждения в альянсе реакции на действия Москвы. Однако она не предоставила никаких доказательств своих утверждений.

После необоснованных обвинений западных стран в нарушении воздушного пространства НАТО, Минобороны России заявило, что ударов по объектам на территории Польши не планировалось. Ведомство также подчеркнуло, что российские дроны физически не могли преодолеть такое расстояние.

В Дании срочно призвали резервистов на службу из-за беспилотников в воздушном пространстве. Об этом сообщили TV2 и Jyllands-Posten. Несколько сотен бывших военных получили приказ вернуться в строй. TV2 уточнил, что меры приняли накануне саммита ЕС в Копенгагене, который пройдет 1 октября.

Ранее массовые полеты БПЛА зафиксировали над критической инфраструктурой Германии. Дроны летели параллельными путями, возможно, для создания карты местности.