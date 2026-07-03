Болгария наложит вето на 21-й пакет санкций против России, если они будут вредить национальным интересам страны. Об этом заявил в Национальном собрании премьер-министр Румен Радев, его слова привело агентство Darik News .

В частности, глава правительства Болгарии выступил против ограничений для патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

По словам Радева, патриарх Болгарский Даниил тоже благословляет военных и освящает технику, а российская нефть марки Urals позволяет бесперебойно работать нефтеперерабатывающему заводу в Бургасе.

Ранее Радев заявил, что поддержать такие санкции означало бы выстрелить себе в ногу. Министр иностранных дел его правительства Велислава Петрова-Чамова добавила, что эти ограничения бессмысленны и контрпродуктивны.