Премьер Бельгии пошутил про дачу в Санкт-Петербурге

Премьер Бельгии де Вевер пошутил, что ему нужно ехать на дачу в Петербург

Выступивший на саммите ЕС против идеи о конфискации активов России премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пошутил, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург. Его слова привело РИА «Новости» .

«Сейчас мне нужно ехать на дачу в Санкт-Петербург, где сосед — Депардье, а через дорогу — Асад. Думаю, что смогу стать там мэром… Напишите об этом», — заявил он.

Вице-премьер Бельгии Винсент ван Петегем отмечал, что заблокированные активы России придется передать на восстановление Украины. При этом он подчеркивал, что страна не согласится на безрассудные компромиссы, пока не удастся достигнуть конкретных соглашений по использованию активов российского Центробанка.

Ранее Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании принадлежащих России активов. Речь идет об общей сумме около 210 миллиардов долларов.