ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России

Страны ЕС договорились оставить замороженными на неопределенный срок активы Банка России, хранящиеся на территории Европы, сообщило агентство Reuters. По данным издания, под действие решения подпадают средства на сумму около 210 миллиардов долларов.

Речь идет о российских резервах, которые были заблокированы ЕС и странами G7 после начала спецоперации. Большая часть активов находится на счетах клирингового центра Euroclear.

Москва в ответ ограничила доступ нерезидентов из «недружественных» стран к их собственным активам в России: средства таких инвесторов переводятся на специальные счета «С» и могут быть разблокированы только по решению правительственной комиссии.

Еврокомиссия пытается добиться согласия Бельгии на использование замороженных российских средств. Обсуждаемая схема предполагает выделение Украине 185–210 миллиардов евро в форме репарационного кредита, который Киев должен будет вернуть после окончания конфликта — в случае если Россия компенсирует ему ущерб.

Бельгия пока выступает против предложенной механики. Премьер-министр страны Барт де Вевер охарактеризовал инициативу как «воровство» и допустил обращение в суд в случае ее реализации.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро не исключал, что политическое решение о конфискации замороженных активов может быть принято на саммите ЕС 18 декабря.

ЦБ РФ сообщил, что подает исковое заявление к депозитарию Euroclear. Информацию об этом утром 12 декабря распространила пресс-служба регулятора.