«Прекратите нас преследовать!» Орбан жестко ответил Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского отстать от Будапешта. Жесткое заявление он опубликовал в соцсети Х в ответ на бездоказательное обвинение страны в нарушении украинской границы.

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!» — написал он.

Ранее подозрения украинского лидера о венгерских разведывательных беспилотниках прокомментировал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он подчеркнул, что Зеленский «давно потерял рассудок и здравый смысл». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заподозрил у политика хунгарофобию и предположил, что тот сходит с ума.