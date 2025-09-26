Глава киевского режима Владимир Зеленский страдает хунгарофобией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети.

Политик ответил на заявления украинского президента о том, что венгерские беспилотники якобы нарушают границы Украины.

«Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», — написал Сийярто.

Ранее стало известно, что главу киевского режима уличили в попытке шантажировать Венгрию атаками на трубопровод «Дружба». Таким образом Зеленский пытается добиться снятия вето на вступление Украины в ЕС.