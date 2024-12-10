Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал Абхазию перестать создавать негативный образ России в глазах своего населения. В интервью Lenta.ru он озвучил условия, при которых может возобновиться диалог о софинансировании.

Комментируя новость о том, что в Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии будут закрыты школы и детские сады, он отметил, что действия Сухума носят нечестный характер.

«Это для того, чтобы сформировать образ России в глазах населения, правильно? Вы прекратите играть в эти игры. Вы доиграетесь просто, вот и все», — сказал он.

Затулин считает, что закрытие учебных заведений было сделано намеренно, а не для решения проблемы с майнингом, который потребляет около 45% всей электроэнергии в республике.

После того как Россия прекратила оказывать финансовую поддержку Абхазии, в республике возникли серьезные проблемы. С каждым днем энергетический кризис становится все более ощутимым.

Ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии начали действовать с 1 ноября. С 9 декабря в республике установили новый график отключений, согласно которому электричество будут подавать дважды в течение дня.