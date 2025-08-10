Предстоящую неделю назвали судьбоносной для Украины

Следующая неделя, в конце которой пройдет встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, может стать судьбоносной для Украины. Об этом сообщил Bild .

По данным издания, в Киеве опасаются, что на саммите в Аляске решения будут приниматься без участия украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «любое решение без Украины — это решение против мира» и подчеркнул, что Киев не собирается «отдавать свою землю». По данным Bild, среди обсуждаемых сценариев — полная передача России Донецкой и Луганской областей и установление линии перемирия в Запорожской и Херсонской регионах по текущим позициям.

В Киеве и ряде европейских столиц выступают против такого подхода. В Лондоне состоялся внеочередной саммит ЕС и Украины, на котором обсуждались альтернативные предложения. Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с изданием отметил усталость общества от войны и необходимость дипломатического решения, но назвал разговоры о территориальных уступках преждевременными.

