Украину уличили в попытке превратить переговоры в шоу

Украина попыталась превратить переговоры с Россией в Стамбуле в шоу, однако у нее это не получилось. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, которого процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас, спустя несколько суток, когда пытались раскачивать ситуацию, можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе к [Владимиру] Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, политические куплеты, памфлеты, не получилась», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Telegram-каналах распространились видео с начала переговоров в Стамбуле. На кадрах можно заметить, что часть украинской делегации прибыла во дворец Долмабахче в военной форме, тогда как российские переговорщики, включая военных, одеты в гражданские костюмы.