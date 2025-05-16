Украину уличили в попытке превратить переговоры в шоу
Мирошник: Украина попыталась превратить переговоры в шоу, но не смогла
Украина попыталась превратить переговоры с Россией в Стамбуле в шоу, однако у нее это не получилось. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, которого процитировало РИА «Новости».
«Сейчас, спустя несколько суток, когда пытались раскачивать ситуацию, можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе к [Владимиру] Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, политические куплеты, памфлеты, не получилась», — подчеркнул дипломат.
Ранее в Telegram-каналах распространились видео с начала переговоров в Стамбуле. На кадрах можно заметить, что часть украинской делегации прибыла во дворец Долмабахче в военной форме, тогда как российские переговорщики, включая военных, одеты в гражданские костюмы.