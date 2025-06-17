Представители США и Ирана могут встретиться

Axios: США и Иран обсуждают вероятную встречу Уиткоффа и Аракчи на этой неделе

Американские представители обсуждают с иранскими коллегами вероятную встречу спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Об этом заявили источники портала Axios .

«Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи посланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи», — заявили журналисты.

В ночь на 13 июня израильская армия начала военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к критической точке. Удары наносили по атомным объектам, военным базам, системам ПВО, ракетным комплексам и другим целям.

Иран отверг обвинения в разработке ядерного оружия и нанес ответные ракетные и беспилотные удары по израильским военным и оборонным объектам. В ходе конфликта с обеих сторон зафиксировали попадания в гражданскую инфраструктуру, есть жертвы среди мирного населения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США должны были пойти на более радикальные меры против Ирана, потому что после Тель-Авива боевики могут ударить по американским городам. По его словам, ЦАХАЛ ведет борьбу ради всего человечества.