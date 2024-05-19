Представители правительства Ирана выдвинулись к месту аварийной посадки вертолета Раиси | 360°

19 мая 2024, 19:01
Представители правительства Ирана выдвинулись к месту аварийной посадки вертолета Раиси
Вице-президент Ирана направился на место аварийной посадки вертолета Раиси
На место аварийной посадки вертолета, на котором возвращался в Тегеран президент страны Эбрахим Раиси после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, направился вице-премьер Исламской Республики Мохсен Мансури. Об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми.
«Вице-президент по исполнительным вопросам направился в Тебриз вместе с некоторыми членами правительства», — написал он.
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Ранее иранский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси, вероятно, оказалась под угрозой после крушения вертолета.
Вертолет Ми-171, на котором следовал Раиси, мог совершить жесткую посадку из-за тумана.
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Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
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