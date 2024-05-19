Жизнь Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета | 360°

Мир 19 мая 2024, 18:45 Жизнь Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета Reuters: жизнь президента Ирана оказалась под угрозой после крушения вертолета РИА «Новости»

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Жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета, на котором он летел над горной местностью в условиях сильного тумана. Об этом сообщило Reuters.

«Сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», — заявил иранский чиновник, на которого сослалось агентство.

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При этом он выразил надежду на то, что лидер страны не пострадал.

Ранее глава МВД Ирана Ахмед Вахиди предположил, что вертолет Ми-171, на котором следовал Раиси, мог совершить жесткую посадку из-за тумана. По его словам, погодные условия и сложный рельеф местности усложнили работу спасателям.