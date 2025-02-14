Представителей МИД России не будет на Мюнхенской конференции

Захарова: официальных лиц из России не приглашают на Мюнхенскую конференцию

Российские официальные лица уже несколько лет не получают приглашений на Мюнхенскую конференцию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать», — добавила она.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные российские, украинские и американские представители на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.

Политический советник Сергей Маркелов заявил, что стороны переговоров пока не выработали условий, на которых придут к соглашению, а встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не следует ждать, пока последний не возьмет себя в руки и не займется делом вместо эпатажа.