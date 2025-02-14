«Кто в лес, кто по дрова». Договорятся ли Россия, США и Украина в Мюнхене и Эр-Рияде

Политолог Маркелов: для переговоров по Украине всем сначала нужна четкая позиция

Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между Россией, США и Украиной могут состояться сначала в Мюнхене, а затем в Эр-Рияде. Насколько это возможно и к чему такой разговор приведет, рассказал 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

По его мнению, стороны пока не выработали условия, на которых придут к соглашению, и выдвигают свои «хотелки». Разговоры о мире можно будет вести, когда в повестке дня появится некое единообразие и стороны начнут руководствоваться прагматизмом и логикой, а не эмоциями, добавил Маркелов.

«Кто в лес, кто по дрова. Американская сторона — одно, Евросоюз — другое, Зеленский — третье. Три раза на дню все свои позиции меняют», — отметил собеседник 360.ru.

При этом он не исключил, что представители Трампа и Владимира Путина начнут вырабатывать общую «формулу мира», исходя из видения обеих сторон. А вот их совместной встречи с Владимиром Зеленским Маркелов призвал не ждать. По его мнению, глава киевского режима для такого диалога должен полностью контролировать себя и заниматься делом, а не эпатажем.

«Путин же не пойдет к нему в хаки разговаривать, в берцах, в ботинках военных, как с ним весь мир разговаривает? Не пойдет, конечно. Костюмчик, галстучек надень, рубашку постирай, дезодорантом спрысни себя. Чего ты ходишь, изображаешь?» — подытожил эксперт.

Ранее Путин и Трамп пришли к согласию, что даже самые сложные проблемы необходимо решать переговорами.