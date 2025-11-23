Представитель НАТО раскрыл потери Украины при отказе от мирного плана США

Угроза президента США Дональда Трампа оставить Украину без военной помощи и данных разведки в случае отказа от плана по урегулированию конфликта вызвала панику среди европейцев. Причину столь острой реакции объяснил в комментарии изданию Politico временно исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай.

Он подчеркнул, что спутниковая разведка США не имеет аналогов даже в масштабах всего альянса и заменить ее нечем.

«Возможности США уникальны. Это абсолютно очевидно и незаменимо даже в контексте НАТО», — сказал Аппатурай.

По его словам, еще несколько лет назад никто не думал, что космические снимки окажутся настолько эффективными в боевых условиях.

Представитель НАТО пояснил, что данные, которые сейчас получают ВСУ, позволяют им лучше готовиться к атакам российских войск.

Вечером в минувшую субботу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ, что ждет ответа Украины по мирному урегулированию до ближайшего четверга, 27 ноября.

Сообщившее об этой дате агентство Reuters отмечало, что отказ украинской стороны от принятия соглашения приведет к приостановке американской военной помощи и получения данных разведки.